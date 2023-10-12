В Ханкенди заработал приют для граждан из уязвимых групп населения

16:29 Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана открыло в городе Ханкенди приют для граждан из социально уязвимых групп населения. Как сообщает Report, для этих целей в центре Ханкенди было отведено трехэтажное здание на 30 спальных

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана открыло в городе Ханкенди приют для граждан из социально уязвимых групп населения.

Как сообщает Report, в центре Ханкенди было выделено трехэтажное здание на 30 спальных мест, сделан ремонт и обеспечены все коммунальные услуги. С 10 октября приют уже приступил к приему граждан.

Проживающие здесь обеспечиваются трехразовым горячим питанием. Охрану приюта обеспечивает полиция. В Ханкенди были направлены 2 психолога и 2 социальных работника, повара и техники для работы в приюте.

В нем уже размещены 6 граждан, один направлен в медучреждение для оказания медицинской помощи. В целом, услугами приюта уже воспользовались 11 человек.

Размещение в приюте добровольное, нуждающимся, которые не остаются на ночлег, также предоставляется трехразовое питание, необходимая одежда и социальные услуги.

Представители Международного комитета Красного Креста несколько раз в течение дня посещают приют, знакомятся с условиями содержания.