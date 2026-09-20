В Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенде и Агдере обеспечена занятость 3 867 вернувшихся жителей
Социальная защита
- 20 сентября, 2026
- 11:20
В Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенде и Агдере 3 867 вернувшихся жителей привлечены к мерам по обеспечению занятости.
Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Отмечается, что из упомянутого числа 3 723 человека получили работу, в том числе для 560 человек в рамках программы самозанятости были созданы малые хозяйства.
Кроме того, 144 жителя были привлечены к профессиональной подготовке.
"В настоящее время ведется работа по обеспечению занятости еще до 660 человек", - указали в ведомстве.
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