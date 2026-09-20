Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенде и Агдере обеспечена занятость 3 867 вернувшихся жителей

    Социальная защита
    • 20 сентября, 2026
    • 11:20
    В Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенде и Агдере обеспечена занятость 3 867 вернувшихся жителей

    В Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенде и Агдере 3 867 вернувшихся жителей привлечены к мерам по обеспечению занятости.

    Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

    Отмечается, что из упомянутого числа 3 723 человека получили работу, в том числе для 560 человек в рамках программы самозанятости были созданы малые хозяйства.

    Кроме того, 144 жителя были привлечены к профессиональной подготовке.

    "В настоящее время ведется работа по обеспечению занятости еще до 660 человек", - указали в ведомстве.

    Программа самозанятости Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана Ханкенди Ходжалы Агдере Ходжавенд
    Xankəndi, Xocalı, Xocavənd, Ağdərədə 3 867 sakin məşğulluq tədbirlərinə cəlb edilib

    Последние новости

    14:58

    В Агдаме в колодце обнаружили тело мужчины

    Происшествия
    14:49

    Беллингем согласовал новый контракт с "Реалом"

    Футбол
    14:34

    Сербия высвободит часть запасов дизеля для предотвращения роста цен

    Другие страны
    14:32

    В Минобороны Турции поздравили Азербайджан с Днем государственного суверенитета

    Внешняя политика
    14:24

    Посольство Турции: Чтим память наших братьев, отдавших жизни за суверенитет Азербайджана

    Внешняя политика
    14:17

    Масим Мамедов находится с визитом в Китае

    Внешняя политика
    14:09

    Макрон и Карни обсудят укрепление экономических и оборонных связей

    Другие страны
    13:49

    Во Франции стоимость дизеля достигла рекордно высокой отметки

    Другие страны
    13:35

    Эрдоган 22 сентября выступит на Генассамблее ООН

    В регионе
    Лента новостей