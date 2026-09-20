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    Xankəndi, Xocalı, Xocavənd, Ağdərədə 3 867 sakin məşğulluq tədbirlərinə cəlb edilib

    Sosial müdafiə
    • 20 sentyabr, 2026
    • 11:06
    Xankəndi, Xocalı, Xocavənd, Ağdərədə 3 867 sakin məşğulluq tədbirlərinə cəlb edilib

    Xankəndi, Xocalı, Xocavənd və Ağdərəyə köçürülmüş sakinlərdən 3 867 şəxs məşğulluq tədbirlərinə cəlb edilib.

    Bu barədə "Report"a Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib.

    Qeyd olunub ki, onlardan 3 723-nün məşğulluğu təmin olunub, o cümlədən, 560 şəxs üçün özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində kiçik təsərrüfatlar yaradılıb.

    Sakinlərdən 144 şəxs isə peşə hazırlığına cəlb edilib.

    Hazırda Xankəndi, Xocalı, Xocavənd və Ağdərədə daha 660-dək şəxsin məşğulluğunun təmin edilməsi istiqamətində işlər aparılır.

    Məşğulluq tədbirləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏSMN)
    В Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенде и Агдере обеспечена занятость 3 867 вернувшихся жителей

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