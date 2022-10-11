В Гяндже чтут память жертв армянского террора, совершенного во время Отечественной войны

В Гяндже чтут память жертв армянского террора, совершенного во время Отечественной войны

В городе Гянджа чтут память гражданских лиц, погибших в результате ракетного обстрела со стороны Вооруженных сил Армении.

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В городе Гянджа чтут память гражданских лиц, погибших в результате ракетного обстрела со стороны Вооруженных сил Армении. Как сообщает западное бюро Report, общественность города, официальные лица, работники учреждений и предприятий посетили место разрушений в результате террористического акта, произошедшего возле Парка победы, возложили цветы и прочли молитвы за упокой души жертв теракта. Отметим, что в результате ракетного обстрела Гянджи со стороны Вооруженных сил Армении 11 октября 2020 года погибло 10 мирных жителей. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Фото Second anniversary of Ganja terror attack commemorated