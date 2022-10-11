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В Гяндже чтут память жертв армянского террора, совершенного во время Отечественной войны

В Гяндже чтут память жертв армянского террора, совершенного во время Отечественной войны В городе Гянджа чтут память гражданских лиц, погибших в результате ракетного обстрела со стороны Вооруженных сил Армении.
Социальная защита
11 октября 2022 г. 11:09
В Гяндже чтут память жертв армянского террора, совершенного во время Отечественной войны

В городе Гянджа чтут память гражданских лиц, погибших в результате ракетного обстрела со стороны Вооруженных сил Армении.

Как сообщает западное бюро Report, общественность города, официальные лица, работники учреждений и предприятий посетили место разрушений в результате террористического акта, произошедшего возле Парка победы, возложили цветы и прочли молитвы за упокой души жертв теракта.

Отметим, что в результате ракетного обстрела Гянджи со стороны Вооруженных сил Армении 11 октября 2020 года погибло 10 мирных жителей.

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Версия на английском языке ФотоSecond anniversary of Ganja terror attack commemorated
Версия на азербайджанском языке ФотоGəncədə Vətən müharibəsi zamanı törədilən terrorun ikinci ildönümü anılır

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