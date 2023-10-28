В Губе стартовал фестиваль профессий

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения организовало в Губе очередной Фестиваль профессий.
Как сообщает северное бюро Report, на этот раз фестиваль пройдет в 10 районах и городах.
В фестивале приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты Анар Алиев, первый заместитель главы исполнительной власти Губинского района Тариель Ибрагимов, представители государственных и частных структур, местные эксперты, работодатели, студенты и молодежь.
В прошлом году фестиваль, проведенный по 10 профессиям в 10 городах и районах, посетили более 25 тысяч человек.
Следующий фестиваль пройдет 30 октября в Исмаиллинском районе.