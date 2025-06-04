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В Госкомитете предложили ограничить детям доступ к TikTok

В Госкомитете предложили ограничить детям доступ к TikTok В Госкомитете предложили ограничить детям доступ к TikTok
Социальная защита
4 июня 2025 г. 12:53
В Госкомитете предложили ограничить детям доступ к TikTok

В Госкомитете по проблемам семьи, женщин и детей предложили ограничить детям доступ к соцсети TikTok.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил глава отдела Госкомитета Эльгюн Сафаров на круглом столе на тему "Защита детей в киберсреде и совместные действия против цифровых угроз".

По его словам, необходимо принять план действий по усилению связанных с искусственным интеллектом (ИИ) механизмов защиты детей.

"Франция, Великобритания и другие страны уже приняли такой план. В то же время в некоторых странах детям запрещен доступ к TikTok. Нам также следует предпринять шаги в данном направлении", - добавил он.

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Версия на английском языке Azerbaijan may ban children from accessing TikTok
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda uşaqların tiktoka girişinin qadağan edilməsi təklif olunur

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