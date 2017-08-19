В Гейгеле состоялось открытие после капитальной реконструкции яслей-детского сада номер 4

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии после капитальной реконструкции яслей-детского сада номер 4 в Гейгеле.

Как сообщает Report, глава государства ознакомился с условиями, созданными в детском саду.

Было сообщено, что капитальный ремонт двухэтажного здания яслей-детского сада начался в июле 2015 года. Работы завершились в июле этого года. В этом учреждении на 100 мест созданы столовая, игровая и спальная комнаты, комната для занятий, музыкальный кабинет, кухня, медицинский кабинет и склады. Все комнаты оснащены необходимым инвентарем и оборудованием. В здании созданы все условия для отдыха и развлечения детей, что очень важно для их интеллектуального и физического развития, выявления талантов и способностей малышей, охраны их здоровья, привития им навыков общения.

Во дворе яслей-детского сада проведена широкая работа по благоустройству, сооружены аттракционы для развлечения малышей.

Азербайджанское государство реализует важные проекты по организации обучения и воспитания детей, усилению их социальной защиты. Условия, созданные в яслях-детском саду номер 4 в Гейгеле, являются одним из наглядных примеров проводимой в этом направлении работы.