В этом году еще 85 ветеранам войны предоставлены активы для создания малого бизнеса.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что за счет предоставленных в виде товаров и материалов активов они создали малые семейные бизнесы в сферах производства и услуг, а также сельского хозяйства.

Для привлеченных к программе на начальном этапе организуются бизнес-тренинги. После завершения обучения они обеспечиваются активами в соответствии с бизнес-планами по выбранным ими направлениям экономической деятельности.