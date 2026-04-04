В этом году еще 85 ветеранам войны предоставлены активы для создания малого бизнеса
Социальная защита
- 04 апреля, 2026
- 11:29
В этом году еще 85 ветеранам войны предоставлены активы для создания малого бизнеса.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.
Отмечается, что за счет предоставленных в виде товаров и материалов активов они создали малые семейные бизнесы в сферах производства и услуг, а также сельского хозяйства.
Для привлеченных к программе на начальном этапе организуются бизнес-тренинги. После завершения обучения они обеспечиваются активами в соответствии с бизнес-планами по выбранным ими направлениям экономической деятельности.
