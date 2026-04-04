İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    Nazirlik: Bu il 85 müharibə veteranı üçün kiçik bizneslər qurulub

    Sosial müdafiə
    • 04 aprel, 2026
    • 11:14
    Bu il daha 85 müharibə veteranına biznes planlarına uyğun aktivlər verilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.

    Qeyd edilib ki, mal və materiallar formasında verilmiş aktivlər hesabına onlar istehsal və xidmət, kənd təsərrüfatı üzrə kiçik ailə bizneslərini qurublar.

    "Proqrama cəlb edilənlər üçün ilkin mərhələdə biznes təlimləri təşkil olunur. Təlimləri bitirdikdən sonra seçdikləri iqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə biznes planlarına uyğun aktivlərlə təmin edilirlər", - nazirlikdən bildirilib.

    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏMSN) Müharibə iştirakçıları Biznes Mühiti
    В этом году еще 85 ветеранам войны предоставлены активы для создания малого бизнеса

