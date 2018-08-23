В Джожуг Марджанлы отметили Гурбан-байрам

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел мероприятие в селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района Азербайджана.

Как сообщили Report в Госкомитете, на мероприятии была почтена память шехидов, отдавших свои жизни во имя свободы, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Супруга героя апрельских сражений, покойного полковника-лейтенанта, легендарного разведчика Рагуфа Оруджева – Севиндж Оруджева отметила, что пасть шехидом за родную землю – почетно:

"Восстановление Джоджуг Мерджанлы, возвращение жителей села к родным очагам, возрождение бурной жизни в селе – дань уважения памяти шехидов. Мы верим, что благодаря воле президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Карабах будет освобожден".

Выступившие на мероприятии председатель Джебраильского отделения Общественного объединения инвалидов, ветеранов Карабахской войны и семей шехидов Сабухи Гусейнов, отец погибшего в апрельских сражениях Рухина Гахраманова – Ашраф Гахраманов, житель Джоджуг Марджанлы Фаик Хазиев и другие выразили поддержку политике президента Ильхама Алиева, высоко оценив заботу государства о беженцах и вынужденных переселенцах.