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В Джалилабаде в честь шехидов названы две улицы

В Джалилабаде в честь шехидов названы две улицы В Джалилабадском районе состоялось открытие улиц, названных в честь шехидов Отечественной войны Гадира Гейдарова и Мусы Аскерова.
Социальная защита
2 ноября 2023 г. 20:31
В Джалилабаде в честь шехидов названы две улицы

В Джалилабадском районе состоялось открытие улиц, названных в честь шехидов Отечественной войны Гадира Гейдарова и Мусы Аскерова.

Как сообщает муганское бюро Report, в церемонии приняли участие руководство исполнительной власти Джалилабадского района, правоохранительных органов и члены семей шехидов.

Выступившие рассказали о боевом пути шехидов.

Члены семьи шехидов выразили благодарность президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за внимание и заботу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCəlilabadda iki küçəyə şəhid adı verilib

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