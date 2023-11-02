В Джалилабаде в честь шехидов названы две улицы

В Джалилабадском районе состоялось открытие улиц, названных в честь шехидов Отечественной войны Гадира Гейдарова и Мусы Аскерова.
Как сообщает муганское бюро Report, в церемонии приняли участие руководство исполнительной власти Джалилабадского района, правоохранительных органов и члены семей шехидов.
Выступившие рассказали о боевом пути шехидов.
Члены семьи шехидов выразили благодарность президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за внимание и заботу.