В Джалилабаде в честь шехидов названы две улицы

В Джалилабаде в честь шехидов названы две улицы

В Джалилабадском районе состоялось открытие улиц, названных в честь шехидов Отечественной войны Гадира Гейдарова и Мусы Аскерова.

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В Джалилабадском районе состоялось открытие улиц, названных в честь шехидов Отечественной войны Гадира Гейдарова и Мусы Аскерова. Как сообщает муганское бюро Report, в церемонии приняли участие руководство исполнительной власти Джалилабадского района, правоохранительных органов и члены семей шехидов. Выступившие рассказали о боевом пути шехидов. Члены семьи шехидов выразили благодарность президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за внимание и заботу. Подпишитесь на наш Telegram канал