В Баку в этом году откроется еще один центр DOST

Центр DOST №5 будет последним, открывшимся в Баку.

Центр DOST №5 будет последним, открывшимся в Баку.

Как передает Report, об этом заявил заместитель председателя правления Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) Сеймур Алиев.

По его словам, в этом году планируется открытие основных региональных центров в Барде, Губе, Сабирабаде и Гяндже.

Он отметил, что агентство DOST полностью охватывает Баку: "В связи с карабахской программой, в селе Агалы Зангилана будут размещены первые жители. Там планируется реализация особенной умной концепции DOST. В связи с объявлением президентом этого года "Годом Шуши" в декабре этого года в Шуше планируется открытие филиала DOST".