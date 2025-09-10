В Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе выплачены пенсии за сентябрь
Социальная защита
- 10 сентября, 2025
- 17:07
В Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе выплачены пенсии за сентябрь.
Как сообщает Report, информацию распространил Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Выплата пенсий за текущий месяц жителям других регионов Азербайджана, а также лицам, имеющим право на льготное пенсионное обеспечение, также будет произведена по графику.
