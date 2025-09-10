Bakı, Sumqayıt, Abşeron və Naxçıvan üzrə pensiyalar ödənilib
Sosial müdafiə
- 10 sentyabr, 2025
- 17:01
Bakı, Sumqayıt şəhərləri, Abşeron rayonu və Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə sentyabr ayının pensiyaları ödənilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb.
Respublikanın digər bölgələri üzrə, habelə güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin sentyabr ayı üzrə pensiyaları da bu ay qrafik üzrə ödəniləcək.
