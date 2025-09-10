İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    Bakı, Sumqayıt, Abşeron və Naxçıvan üzrə pensiyalar ödənilib

    Sosial müdafiə
    • 10 sentyabr, 2025
    • 17:01
    Bakı, Sumqayıt, Abşeron və Naxçıvan üzrə pensiyalar ödənilib

    Bakı, Sumqayıt şəhərləri, Abşeron rayonu və Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə sentyabr ayının pensiyaları ödənilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb.

    Respublikanın digər bölgələri üzrə, habelə güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin sentyabr ayı üzrə pensiyaları da bu ay qrafik üzrə ödəniləcək.

    pensiya sosial ödəniş DSMF
