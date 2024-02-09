В Баку, Сумгайыте и на Абшероне пенсии выплачены с надбавкой

Государственный фонд социальной защиты осуществил февральскую выплату пенсий по городам Баку и Сумгайыт, а также по Абшеронскому району.

Государственный фонд социальной защиты осуществил февральскую выплату пенсий по городам Баку и Сумгайыт, а также по Абшеронскому району.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Пенсии были выплачены в повышенном размере на основе индексации на 11,2%. Поскольку повышение применяется с начала этого года, к данной сумме добавлена также ​​январская надбавка.

В течение следующей недели пенсии за февраль в других регионах нашей страны, включая пенсии на льготных условиях, также будут выплачены в повышенном размере вместе с прибавкой за январь.