    • 18 марта, 2026
    • 20:41
    В Баку стартовал проект Сдай бумагу - получи книгу

    По случаю Глобального дня переработки отходов в Бакинском Европейском лицее был представлен социально-экологический проект "Сдай бумагу - получи книгу".

    Как сообщает Report, в рамках мероприятия ученики приносили в школу бумажные отходы и взамен получали новые книги. Собранная макулатура была направлена на переработку компанией ОАО Təmiz Şəhər.

    Проект направлен на формирование экологической ответственности и развитие интереса к чтению у учащихся.

    Планируется, что инициатива будет регулярно проводиться в учебных заведениях, на книжных выставках и других площадках.

    Проект реализуется при организации ОАО Təmiz Şəhər и Бакинского Европейского лицея, при поддержке Ассоциации издателей Азербайджана, Global Media Group, Global Management, Bravo Supermarket, ООО Smart Waste, Chapar Poliqrafiya, Gilavar Foto Klubu, EcoHub и Общественного объединения "Сеть журналистов Азербайджана".

    В Баку стартовал проект "Сдай бумагу - получи книгу"

