В Азербайджане уточняется официальное число безработных

"Если у человека, получившего в апреле единовременную выплату, появилась возможность работать в мае, его регистрация в качестве безработного прекращается и он считается трудоустроенным".

Как сообщает Report, об этом в интервью Yeni TV сказал замминистра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев.

По его словам, данному лицу за второй месяц не будет выплачено единовременное пособие в размере 190 манатов.

Замминистра заявил о проведении переговоров с Госкомстатом относительно новой статистики официальных безработных, и, после подсчета, будут представлены окончательные цифры.

А.Алиев также отметил, что выплаты в размере 190 манатов предусматриваются на два месяца: "Пандемия создает неопределенность и неизвестно, как будут развиваться события. В случае продления карантина, может быть рассмотрен вопрос о выплате пособий и в последующие месяцы. Наша страна обладает всеми возможностями для реализации программ, связанных с любыми вопросами и для оказания поддержки населению. Однако, давать прогнозы пока рано. В настоящее время ограничения, связанные с карантинным режимом, постепенно смягчаются".