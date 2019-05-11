Минтруда Азербайджана назвало причину задержки пенсий лиц с инвалидностью I степени

"Для ухаживающих за лицами с инвалидностью I степени с 1 апреля учреждена пенсия в размере 50 манатов. Это значит, что при расчете трудовой пенсии этих лиц вместо добавленных 11 манатов за услуги будет в отдельной форме заменено на пенсию в размере 50 манатов”.

Как сообщает Report, об этом заявил завотделом по связям с общественностью и коммуникациям министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Фазиль Талыбов.

Он сказал, что именно поэтому при выдаче за май пенсий лиц с инвалидностью I степени были приостановлены 11 манатов за апрель и май (на общую сумму в 22 маната), вместо этого при выдаче пенсий ухаживающим за лицами с инвалидностью I степени за апрель и май будет выплачено по 50 манатов (всего 100 манатов): "Поэтому мы рекомендуем лицам с инвалидностью I степени не беспокоиться, и сообщаем, что в ближайшее время по представлению лишь одного заявления (для установления личности ухаживающих за ними) будет выплачена пенсия в размере 100 манатов (50+50)”.