В Азербайджане начала действовать "Международная детская горячая линия"

Сегодня на конференции, посвященной Всемирному дню психического здоровья, состоится также презентация "Международной детской горячей линии".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказала директор "Азербайджанской детской горячей линии" Кямаля Ашумова.

По ее словам, с прошлой недели в Азербайджане начала действовать единственная Детская горячая линия (116-111) Европейской телекоммуникационной сети: ''Телефонная служба активна. Ежегодно на горячую линию поступает 2 500-3 500 звонков. Согласно статистике, отмеченной до октября этого года, число поступивших звонков составило 3 460. По мере осуществления мероприятий по повышению осведомленности, статистика растет, так как технологии совершенствуются, растет осведомленность и увеличивается количество вызовов".

К.Ашумова добавила, что обращения в основном касались социально опасных ситуаций, дети подвергались психологическому насилию, пренебрежительному отношению и т. д.