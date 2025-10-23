В Азербайджане завтра будут произведены все соцвыплаты

Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Социальная защита
    • 23 октября, 2025
    • 10:23
    В Азербайджане предусмотрено завершение выплаты всех пособий, стипендий, компенсаций и адресной государственной социальной помощи 24 октября.

    Об этом Report сообщили в Государственном фонде социальной защиты.

