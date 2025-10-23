В Азербайджане завтра будут произведены все соцвыплаты
Социальная защита
- 23 октября, 2025
- 10:23
В Азербайджане предусмотрено завершение выплаты всех пособий, стипендий, компенсаций и адресной государственной социальной помощи 24 октября.
Об этом Report сообщили в Государственном фонде социальной защиты.
Последние новости
10:34
Председатель сената Пакистана совершит визит в Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВВнешняя политика
10:34
Активы ГНФАР превысили $70 млрдФинансы
10:34
В Джалилабаде опрокинулся автомобиль: пострадали пять человекПроисшествия
10:23
В Азербайджане завтра будут произведены все соцвыплатыСоциальная защита
10:23
ЕС утвердил 19-й пакет санкций в отношении РоссииДругие страны
10:21
Госфонд социальной защиты: Изменения в порядке уплаты социальных взносов обсуждаютсяСоциальная защита
10:12
В Казахстане в результате ДТП погибли 12 человекВ регионе
10:07
Послы стран-членов НАТО посетят Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВВнешняя политика
10:05
Фото