    Sosial müdafiə
    • 23 oktyabr, 2025
    • 10:01
    Bütün sosial ödənişlər oktyabrın 24-də ödəniləcək

    Bütün müavinət, təqaüd, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardımlarının ödənişinin oktyabrın 24-də yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan (DSMF) məlumat verilib.

