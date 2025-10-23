Bütün sosial ödənişlər oktyabrın 24-də ödəniləcək
Sosial müdafiə
- 23 oktyabr, 2025
- 10:01
Bütün müavinət, təqaüd, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardımlarının ödənişinin oktyabrın 24-də yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub.
Bu barədə "Report"a Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan (DSMF) məlumat verilib.
