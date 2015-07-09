В Азербайджане выросло число браков

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ В январе-мае текущего года официальными органами Азербайджана зарегистрированы 32,6 тыс. браков и 5,3 тыс. разводов. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, число браков на каждые 1000 человек выросло с 7,9 до 8,3, а число разводов осталось на таком же уровне (1,3).

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, Государственной миграционной службой и соответствующими структурами министерства внутренних дел за 5 месяцев текущего года зарегистрировано 1 034 человека, приехавших на постоянное место жительство в Азербайджан, и 355 человек, покинувших страну.