В Азербайджане все соцвыплаты за март произведены досрочно

В Азербайджане в связи с предстоящими праздниками сегодня были выплачены пособия, стипендии и адресная социальная помощь за март.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения, все социальные выплаты за март произведены досрочно.

Ранее, 6 марта, досрочно были выплачены пенсии за март по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району, а также Нахчыванской Автономной Республике, а 11 марта - по другим городам и регионам страны.