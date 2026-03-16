В Азербайджане все соцвыплаты за март произведены досрочно
Социальная защита
- 16 марта, 2026
- 10:35
В Азербайджане в связи с предстоящими праздниками сегодня были выплачены пособия, стипендии и адресная социальная помощь за март.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения, все социальные выплаты за март произведены досрочно.
Ранее, 6 марта, досрочно были выплачены пенсии за март по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району, а также Нахчыванской Автономной Республике, а 11 марта - по другим городам и регионам страны.
