Martın bütün sosial ödənişləri qrafikdən əvvəl başa çatdırılıb
Sosial müdafiə
- 16 mart, 2026
- 10:07
Qarşıdan gələn bayramlarla əlaqədar olaraq bu gün mart ayının müavinət, təqaüd və ünvanlı sosial yardımları ödənilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.
Bununla da mart ayının bütün sosial ödənişlərini qrafikdən əvvəl başa çatdırıb.
Bundan əvvəl martın 6-da Bakı, Sumqayıt şəhərləri, Abşeron rayonu, Naxçıvan Muxtar Respublikası, martın 11-də digər bölgələrdə yaşayan pensiyaçıların və güzəştli şərtlərlə pensiya təyin edilmiş şəxslərin mart ayı üzrə pensiyaları qrafikdən əvvəl ödənilib.
12:10
Naxçıvanda vergi ödəyicilərinin sayı 7 %-dən çox artıbBiznes
12:07
İsrail Hərbi Hava Qüvvələri Əli Xameneinin təyyarəsini məhv edibDigər ölkələr
12:06
Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıbDaxili siyasət
12:05
Foto
İrandan 4 Azərbaycan vətəndaşı təxliyə olunubDaxili siyasət
12:02
BƏƏ-nin Füceyrə şəhərində PUA zərbəsi yanğına səbəb olubDigər ölkələr
11:49
Petr Binhak: "Çexiya Aİ-də TAP üçün hidrogen "qovşağına" çevrilə bilər" - MÜSAHİBƏEnergetika
11:48
Ratomir Deliç: "FIBA Çempionlar Kuboku təcrübəsi Azərbaycan millisini daha güclü edəcək"Komanda
11:46
TÜRKPA Qazaxıstan referendumunun beynəlxalq standartlara uyğunluğunu təsdiqləyibRegion
11:42