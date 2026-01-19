В Азербайджане в 2026 году 240 детей, лишенных родительской опеки, передадут в семьи
Социальная защита
- 19 января, 2026
- 12:22
В Азербайджане в 2026 году планируется передать в семьи из соответствующих учреждений 240 детей, лишенных родительской опеки.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства социальных услуг Вугар Бехбудов на пресс-конференции, подводя итоги 2025 года.
Он добавил, что Агентство в настоящее время также осуществляет меры по предотвращению направления 220 детей в этом году в специализированные учреждения:
"С этой целью мы планируем разместить еще 50 детей, лишенных родительской опеки, в семьях попечителей. В то же время в этом году планируется отдать в приемные семьи еще 165 детей".
