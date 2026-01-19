Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией 20 Января - День всенародной скорби
    В Азербайджане в 2026 году 240 детей, лишенных родительской опеки, передадут в семьи

    Социальная защита
    • 19 января, 2026
    • 12:22
    В Азербайджане в 2026 году планируется передать в семьи из соответствующих учреждений 240 детей, лишенных родительской опеки.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства социальных услуг Вугар Бехбудов на пресс-конференции, подводя итоги 2025 года.

    Он добавил, что Агентство в настоящее время также осуществляет меры по предотвращению направления 220 детей в этом году в специализированные учреждения:

    "С этой целью мы планируем разместить еще 50 детей, лишенных родительской опеки, в семьях попечителей. В то же время в этом году планируется отдать в приемные семьи еще 165 детей".

    дети приемные семьи попечительство Агентство социальных услуг Вугар Бехбудов социальная защита
    Bu il valideyn himayəsindən məhrum 240 uşağın ailə himayəsinə qaytarılması nəzərdə tutulub

