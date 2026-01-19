Bu il valideyn himayəsindən məhrum 240 uşağın ailə himayəsinə qaytarılması nəzərdə tutulub
Sosial müdafiə
- 19 yanvar, 2026
- 11:46
Bu il 240 valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşağın müəssisələrdən ailə himayəsinə qaytarılması nəzərdə tutulub.
"Report" xəbər verir ki, bunu Sosial Xidmətlər Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüqar Behbudov qurumun 2025-ci il üzrə yekunlarına dair keçirilən mətbuat konfransında deyib.
Onun sözlərinə görə, bu il 220 uşağın müəssisələrə düşməsinin qarşısının alınması istiqamətində işlər aparılır:
"Bu məqsədlə valideyn himayəsindən məhrum olmuş daha 50 uşağın himayədar ailələrdə yerləşdirilməsini həyata keçirməyi düşünürük. Eyni zamanda bu il daha 165 uşağın övladlığa verilməsi planlaşdırılır".
