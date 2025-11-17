Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Социальная защита
    • 17 ноября, 2025
    • 12:37
    В Азербайджане в 2025 году 12 не состоящих в браке граждан усыновили детей

    В Азербайджане в текущем году 12 не состоящих в браке граждан усыновили детей.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Агентства социальных услуг.

    В ведомстве уточнили, что с 2019 года, когда управление сферой усыновления было передано Министерству труда и социальной защиты населения, в семьи было передано 802 ребенка.

    "Согласно законодательству, возраст усыновителя должен быть не менее 25 лет для состоящих в браке и не менее 30 лет - для одиноких граждан. В соответствии с этими требованиями за указанный период в общей сложности 74 не состоящих в браке граждан усыновили детей, в том числе 12 за этот год", - отметили в Агентстве.

