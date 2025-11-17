В Азербайджане в 2025 году 12 не состоящих в браке граждан усыновили детей
Социальная защита
- 17 ноября, 2025
- 12:37
В Азербайджане в текущем году 12 не состоящих в браке граждан усыновили детей.
Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Агентства социальных услуг.
В ведомстве уточнили, что с 2019 года, когда управление сферой усыновления было передано Министерству труда и социальной защиты населения, в семьи было передано 802 ребенка.
"Согласно законодательству, возраст усыновителя должен быть не менее 25 лет для состоящих в браке и не менее 30 лет - для одиноких граждан. В соответствии с этими требованиями за указанный период в общей сложности 74 не состоящих в браке граждан усыновили детей, в том числе 12 за этот год", - отметили в Агентстве.
