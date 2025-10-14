В Азербайджане стали реже разводиться

Районными (городскими) регистрационными отделами Министерства юстиции Азербайджана в январе-августе этого года зарегистрировано 31 тыс. 403 брака и 13 тыс. 869 разводов.

Как сообщает Report, об этом распространил информацию Государственный комитет статистики.

Согласно данным, количество браков на каждую тысячу населения увеличилось с 4,5 до 4,6, а количество разводов снизилось с 2,1 до 2 по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.