В Азербайджане стали реже разводиться
Социальная защита
- 14 октября, 2025
- 16:13
Районными (городскими) регистрационными отделами Министерства юстиции Азербайджана в январе-августе этого года зарегистрировано 31 тыс. 403 брака и 13 тыс. 869 разводов.
Как сообщает Report, об этом распространил информацию Государственный комитет статистики.
Согласно данным, количество браков на каждую тысячу населения увеличилось с 4,5 до 4,6, а количество разводов снизилось с 2,1 до 2 по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
