    Azərbaycanda nikahlar artıb, boşanmalar azalıb

    Sosial müdafiə
    • 14 oktyabr, 2025
    • 15:26
    Azərbaycanda nikahlar artıb, boşanmalar azalıb

    Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələri tərəfindən cari ilin yanvar-avqust aylarında 31 min 403 nikah və 13 min 869 boşanma halları qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər min nəfərinə nikahların sayı 4,5-dən 4,6-ya qədər artıb, boşanmaların sayı isə 2,1-dən 2-yə düşüb.

    Dövlət Statistika Komitəsi
