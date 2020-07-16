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В Азербайджане родились 1 258 близнецов и 42 тройняшки

В Азербайджане родились 1 258 близнецов и 42 тройняшки Среди новорожденных 53,2% - мальчики, 46,8% - девочки
Социальная защита
16 июля 2020 г. 11:57
В Азербайджане родились 1 258 близнецов и 42 тройняшки

В январе-мае этого года районные (городские) отделы регистрации Министерства юстиции Азербайджана зарегистрировали 47 206 новорожденных.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

По информации, на каждые 1 000 человек населения этот показатель составил 11,4. Среди новорожденных 53,2% - мальчики, 46,8% - девочки. Среди новорожденных 1 258 близнецов, 42 – тройняшки.

За пять месяцев этого года по стране зарегистрировано 24 813 смертей. Показатель смертности на каждые 1 000 человек составил 6,0.

Численность населения страны с начала года выросла на 22 745 человек или 0,2% и на 1 июня составила 10 089 853 человека. Среди общего населения 52,8% приходится на городских, 47,2% - сельских жителей, 49,9% составляют мужчины, 50,1% - женщины.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 1 258 əkiz, 42 üçəm doğulub

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