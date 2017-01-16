В Азербайджане начал действовать первый центр "ASAN kommunal"

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ "С 15 января Центр "ASAN kommunal" №1 приступил к оказанию услуг гражданам".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам зампред Госагентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев.

По его словам, в рамках пилотного проекта услугами Центра "ASAN kommunal" №1 на первом этапе смогут воспользоваться лица, прописанные в Насиминском, Наримановском и Бинагадинском районах: "В центре со стороны ОАО "Азеришыг", ОАО "Азерсу" и ОАО "Азеригаз" оказывается 45 видов услуг. Здесь в то же время граждан обслуживают частные компании, то есть банки и страховые компании. Услугами уже воспользовались 54 человека".

Зампред отметил, что в ближайшее время в столице начнут действовать еще 2 Центра "ASAN kommunal": "Центр "ASAN kommunal" №2 будет действовать на Центральном железнодорожном вокзале, а Центр "ASAN kommunal" №3 – близ Украинского круга. Впредь услугами центра смогут воспользоваться все жители Баку, вне зависимости от места регистрации. В последующие годы коммунальные центры будут действовать и в регионах".

У.Мехтиев заявил, что второй коммунальный центр скорее всего начнет действовать в феврале: "А в первую половину года ожидается начало деятельности коммунального центра в Хатаинском районе".