В Азербайджане планируют внедрить ИИ при оценке инвалидности

В Азербайджане при оценке инвалидности в перспективе планируется использовать возможности искусственного интеллекта.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель директора Центра цифровых инноваций DOST Орхан Салахов на научной конференции "Цифровизация и динамика развития социальной информации" в Баку.

По его словам, для внедрения ИИ необходимы достаточный уровень технологического развития, накопленные данные и налаженная интеграция систем: "Для выхода на глобальный уровень прежде всего важно грамотно выстроить процессы на местном уровне, в том числе организовать адресные услуги для социально уязвимых категорий граждан".

Салахов подчеркнул, что сферы, по которым граждане обращаются чаще всего, - это колл-центры и оценка инвалидности.

При этом, по его словам, в данной сфере иногда предпринимаются попытки злоупотреблений.

"Внедрение искусственного интеллекта призвано не заменить врачей, а повысить прозрачность процедур и ускорить процесс принятия решений", - подчеркнул Салахов.