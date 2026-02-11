Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Азербайджане планируют внедрить ИИ при оценке инвалидности

    Социальная защита
    • 11 февраля, 2026
    • 12:42
    В Азербайджане планируют внедрить ИИ при оценке инвалидности

    В Азербайджане при оценке инвалидности в перспективе планируется использовать возможности искусственного интеллекта.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель директора Центра цифровых инноваций DOST Орхан Салахов на научной конференции "Цифровизация и динамика развития социальной информации" в Баку.

    По его словам, для внедрения ИИ необходимы достаточный уровень технологического развития, накопленные данные и налаженная интеграция систем: "Для выхода на глобальный уровень прежде всего важно грамотно выстроить процессы на местном уровне, в том числе организовать адресные услуги для социально уязвимых категорий граждан".

    Салахов подчеркнул, что сферы, по которым граждане обращаются чаще всего, - это колл-центры и оценка инвалидности.

    При этом, по его словам, в данной сфере иногда предпринимаются попытки злоупотреблений.

    "Внедрение искусственного интеллекта призвано не заменить врачей, а повысить прозрачность процедур и ускорить процесс принятия решений", - подчеркнул Салахов.

    DOST искусственный интеллект инвалидность
    Gələcəkdə əlilliyin qiymətləndirilməsində süni intellektdən istifadə olunacaq
    Azerbaijan plans to introduce AI in disability assessment
    Ты - Король

    Последние новости

    13:35
    Фото

    Президент провел совещание по единому плану действий "Новая цифровая архитектура Азербайджана"

    Внутренняя политика
    13:35

    Песков: РФ попросит США прояснить вопрос о запрете на сделки с нефтью Венесуэлы

    В регионе
    13:34

    В Индонезии неизвестные совершили вооруженное нападение на самолет, пилоты погибли

    Другие страны
    13:34

    Минэнерго: Казахстан направит делегацию высокого уровня на КС по ЮГК и "зеленой энергии" в Баку

    Энергетика
    13:28
    Фото

    Баку и Абу-Даби подписали меморандум о побратимстве

    Внутренняя политика
    13:23

    Житель Шарура приговорен к 12,5 годам тюрьмы за убийство племянника

    Происшествия
    13:21

    Ненефтегазовый экспорт Азербайджана вырос на 9% в январе

    Бизнес
    13:16

    В Азербайджане еще восемь проектов получили сертификат "Стартап"

    Бизнес
    13:14

    AZAL в 2025 году выполнил 845 рейсов в три города Казахстана

    Инфраструктура
    Лента новостей