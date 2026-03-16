    В Азербайджане пенсионеры составляют 10,7% от общей численности населения

    В Азербайджане на 1 января 2026 года зарегистрировано 1 млн 98,9 тыс. пенсионеров (на 1 января 2025 года – 1 098,3 тыс.)

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это составляет 10,7% населения страны.

    Средний размер ежемесячной пенсии увеличился на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 541,6 манатов, что составляет 49,1% от среднемесячной зарплаты.

    В 2025 году, за исключением выплат за счет обязательных государственных взносов на соцстрахование, единовременные пособия были выданы 38,8 тыс. семей в связи с рождением 40,3 тыс. детей, 3,7 тыс. пострадавших от радиационных аварий на лечение, а также 6,1 тыс. человек, освобожденных из мест лишения свободы.

    На 1 января 2026 года адресную государственную социальную помощь получили 336 тыс. членов из 76,1 тыс. малообеспеченных семей, а ее средний ежемесячный размер на человека составил 95,7 манатов.

    Для 406,9 тыс. человек из различных категорий была назначена пенсия президента Азербайджана и пенсии за почетные звания.

    Azərbaycanda pensiya alanların sayı açıqlanıb
    Ты - Король

