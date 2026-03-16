Azərbaycanda pensiya alanların sayı açıqlanıb
- 16 mart, 2026
- 12:25
2026-cı il yanvarın 1-i vəziyyətinə 1098,9 min (ötən ilin yanvarın 1-i vəziyyətinə 1098,3 min) pensiyaçı qeydiyyatda olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statisika Komitəsi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, bu da ölkə əhalisinin 10,7 faizini təşkil edir.
Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 9,1 faiz artaraq 541,6 manat təşkil etmiş və orta aylıq əməkhaqqının 49,1 faizinə bərabər olub.
2025-ci il ərzində məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına verilənlər istisna olmaqla, 38,8 min ailəyə 40,3 min uşağın anadan olmasına görə, radiasiya qəzası nəticəsində zərər çəkmiş 3,7 min şəxsə müalicə üçün və penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş 6,1 min nəfərə birdəfəlik müavinətlər verilib.
2026-cı il yanvarın 1-i vəziyyətinə 76,1 min aztəminatlı ailənin 336 min üzvü ünvanlı dövlət sosial yardımı almış və onun bir nəfərə düşən orta aylıq məbləği 95,7 manat təşkil edib.
Müxtəlif kateqoriyadan olan 406,9 min şəxsə Azərbaycan Prezidentinin təqaüdü və fəxri adlara görə təqaüd təyin olunub.