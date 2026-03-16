    Azərbaycanda pensiya alanların sayı açıqlanıb

    Sosial müdafiə
    16 mart, 2026
    • 12:25
    Azərbaycanda pensiya alanların sayı açıqlanıb

    2026-cı il yanvarın 1-i vəziyyətinə 1098,9 min (ötən ilin yanvarın 1-i vəziyyətinə 1098,3 min) pensiyaçı qeydiyyatda olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statisika Komitəsi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, bu da ölkə əhalisinin 10,7 faizini təşkil edir.

    Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 9,1 faiz artaraq 541,6 manat təşkil etmiş və orta aylıq əməkhaqqının 49,1 faizinə bərabər olub.

    2025-ci il ərzində məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına verilənlər istisna olmaqla, 38,8 min ailəyə 40,3 min uşağın anadan olmasına görə, radiasiya qəzası nəticəsində zərər çəkmiş 3,7 min şəxsə müalicə üçün və penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş 6,1 min nəfərə birdəfəlik müavinətlər verilib.

    2026-cı il yanvarın 1-i vəziyyətinə 76,1 min aztəminatlı ailənin 336 min üzvü ünvanlı dövlət sosial yardımı almış və onun bir nəfərə düşən orta aylıq məbləği 95,7 manat təşkil edib.

    Müxtəlif kateqoriyadan olan 406,9 min şəxsə Azərbaycan Prezidentinin təqaüdü və fəxri adlara görə təqaüd təyin olunub.

    Dövlət Statisika Komitəsi Pensiya ödənişləri Ünvanlı dövlət sosial yardımı Prezidentin fərdi təqaüdü
    В Азербайджане пенсионеры составляют 10,7% от общей численности населения

    Son xəbərlər

    13:27

    SOCAR "Palmali" Qrupunun qaldırdığı iddialarla bağlı arbitraj prosesində qalib gəlib

    Energetika
    13:25

    Bu gün sonuncu Qədr gecəsidir

    Din
    13:21

    Füceyrə limanında PUA hücumundan sonra neft yükləmə əməliyyatları dayandırılıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    13:19

    KİV: İran İsrailə hücumlar zamanı kasetli bombalardan istifadə edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    13:12

    Premyer Liqada XXVI turun oyun proqramı açıqlanıb

    Futbol
    13:11

    Ötən ay Azərbaycanda 10 mindən çox əcnəbi qeydiyyata düşmək üçün müraciət edib

    Daxili siyasət
    13:09

    Srbui Qalyan: Ermənistanın yeni Konstitusiya layihəsinin mətni hazırdır

    Region
    13:01

    Azərbaycan sənaye təhlükəsizliyi üzrə yeni dövlət standartlarını qəbul edib

    Biznes
    13:00

    Çin və ABŞ Trampın Pekinə səfəri ilə bağlı danışıqlar aparır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti