В Азербайджане пенсии, пособия и стипендии за март будут выплачены досрочно

В Азербайджане в связи с предстоящими праздниками Новруз и Рамазан пенсии, пособия и стипендии за март будут выплачены досрочно.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения, 6 марта Госфонд соцзащиты планирует выплатить пенсии за март по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району.

В Нахчыване выплаты пенсий за этот месяц уже начались.

В преддверии праздников Новруз и Рамазан запланирована выплата пенсий и в других регионах Азербайджана, включая лиц, получающих пенсию на льготных условиях.

Пособия и стипендии за март также будут выплачены досрочно - до наступления праздников.