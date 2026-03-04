В Азербайджане пенсии, пособия и стипендии за март будут выплачены досрочно
Социальная защита
- 04 марта, 2026
- 12:13
В Азербайджане в связи с предстоящими праздниками Новруз и Рамазан пенсии, пособия и стипендии за март будут выплачены досрочно.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения, 6 марта Госфонд соцзащиты планирует выплатить пенсии за март по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району.
В Нахчыване выплаты пенсий за этот месяц уже начались.
В преддверии праздников Новруз и Рамазан запланирована выплата пенсий и в других регионах Азербайджана, включая лиц, получающих пенсию на льготных условиях.
Пособия и стипендии за март также будут выплачены досрочно - до наступления праздников.
