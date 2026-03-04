Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    В Азербайджане пенсии, пособия и стипендии за март будут выплачены досрочно

    Социальная защита
    • 04 марта, 2026
    • 12:13
    В Азербайджане пенсии, пособия и стипендии за март будут выплачены досрочно

    В Азербайджане в связи с предстоящими праздниками Новруз и Рамазан пенсии, пособия и стипендии за март будут выплачены досрочно.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения, 6 марта Госфонд соцзащиты планирует выплатить пенсии за март по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району.

    В Нахчыване выплаты пенсий за этот месяц уже начались.

    В преддверии праздников Новруз и Рамазан запланирована выплата пенсий и в других регионах Азербайджана, включая лиц, получающих пенсию на льготных условиях.

    Пособия и стипендии за март также будут выплачены досрочно - до наступления праздников.

    Госфонд соцзащиты пенсии, пособия
    Bu ay bayramlarla əlaqədar pensiya, müavinət və təqaüdlər qrafikdən əvvəl ödəniləcək
