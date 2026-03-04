İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Bu ay bayramlarla əlaqədar pensiya, müavinət və təqaüdlər qrafikdən əvvəl ödəniləcək

    Sosial müdafiə
    • 04 mart, 2026
    • 11:35
    Bu ay bayramlarla əlaqədar pensiya, müavinət və təqaüdlər qrafikdən əvvəl ödəniləcək

    Qarşıdan gələn bayramlarla əlaqədar martda pensiya, müavinət və təqaüdlər qrafikdən əvvəl ödəniləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, martın 6-da Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən Bakı, Sumqayıt şəhərləri, Abşeron rayonu üzrə mart ayının pensiyalarının ödənilməsi nəzərdə tutulub.

    Novruz və Ramazan bayramları ərəfəsində Azərbaycanın digər bölgələri üzrə pensiyaların və güzəştli şərtlərlə pensiya təyin edilən şəxslərin pensiyalarının da ödənişi planlaşdırılır.

    Naxçıvan üzrə isə bu ayın pensiya ödənişinə isə artıq başlanıb.

    Eyni zamanda mart ayının müavinət və təqaüdlərinin də qrafikdən əvvəl olmaqla Novruz və Ramazan bayramlarına qədər ödənilməsi nəzərdə tutulub.

    Xatırladaq ki, Azərbaycanda martın 20-24-ü Novruz, 20- 21-si isə Ramazan bayramlarıdır.

    pensiya Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Dövlət Sosial Müdafiə Fondu bayram günləri

    Son xəbərlər

    12:01

    Deputat Vüqar İskəndərov şadlıq saraylarının azaldılıb idman obyektlərinin tikilməsini təklif edib

    Fərdi
    12:01

    Livanda yaşayış binası hava zərbəsinə məruz qalıb, altı nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    11:59

    İran Yaxın Şərqdəki ABŞ bazalarına 230 PUA buraxıb

    Digər ölkələr
    11:59

    250 tələbəyə "Həmkarlar ittifaqı təqaüdü" təqdim olunub

    Biznes
    11:53

    Qazaxıstan fevralda BTC ilə neftin nəqlini 8,5 % artırıb

    Energetika
    11:53

    SEPAH: ABŞ və İsrailin 26 təyyarəsi vurulub, biri ələ keçirilib

    Region
    11:53

    Fərid Qayıbov: "Artıq qış idman növlərində ölkəmizi yerli idmançılar təmsil edirlər"

    Fərdi
    11:48

    Azərbaycan Bolqarıstanın qaz istehlakının təxminən 40 %-ni təmin edir

    Energetika
    11:45
    Foto

    Dövlət Xidməti Gəncədə gənclər üçün tədbir keçirib

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti