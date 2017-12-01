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    В Азербайджане обнародовано число трудоустроенных в этом году лиц с инвалидностью

    Салим Муслимов сообщил, что в стране 29% получающих пенсию - люди с инвалидностью© Report/ Orkhan Azim

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ "За 10 месяцев текущего года 400 человек с инвалидностью были трудоустроены".

    Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов заявил на конференции на тему "Обязательства Азербайджана по выполнению Конвенции ООН в связи с правами лиц с инвалидностью: достижения, проблемы и перспективы".

    Он сообщил, что за прошедший период 2017 года для 70 человек с инвалидностью была организована профессиональная подготовка: "60 человек из привлеченных к программе самозанятости - также люди с ограниченными возможностями здоровья".

    Министр отметил, что в стране 29% получающих пенсию - люди с инвалидностью.

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