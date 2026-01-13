Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Азербайджане объем средств, выделяемых на адресную социальную помощь, увеличен в четыре раза

    Социальная защита
    • 13 января, 2026
    • 21:36
    В Азербайджане объем средств, выделяемых на адресную социальную помощь, увеличен в четыре раза

    Объем адресной государственной социальной помощи вырос с 108 миллионов манатов в 2018 году до 465 миллионов манатов в 2026 году.

    Как сообщает Report, об этом в интервью Азербайджанскому телевидению ("AzTV") заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев.

    По его словам, средний размер адресной государственной социальной помощи увеличился в 2,4 раза, прожиточный минимум вырос на 73 %: "Также удалось добиться увеличения критерия нуждаемости в 2,3 раза".

    адресная соцпомощь критерий нуждаемости Анар Алиев прожиточный минимум
    Azərbaycanda ünvanlı sosial yardıma ayrılan vəsait 4 dəfə artırılıb

    Последние новости

    22:07

    Доля социальных расходов в госбюджете составляет 41,1 %

    Социальная защита
    21:57

    Министр: Реализованные в Азербайджане c 2019 по 2025 год соцпакеты охватили 4 млн граждан

    Социальная защита
    21:51

    ВБ: Исход мирного процесса между Арменией и Азербайджаном важен для экономических перспектив региона

    Экономика
    21:48

    ВБ сохранил прогнозы роста экономики Азербайджана на 2026-2027 годы

    Финансы
    21:39

    Стармер может войти в совет по управлению сектором Газа

    Другие страны
    21:36
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился с жителями сел Агдеринского района - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    21:36

    В Азербайджане объем средств, выделяемых на адресную социальную помощь, увеличен в четыре раза

    Социальная защита
    21:25

    Минэнерго США повысило прогноз цены на нефть марки Brent до $55,87

    Энергетика
    21:12

    Саар: Израиль разрывает связи с рядом структур ООН

    Другие страны
    Лента новостей