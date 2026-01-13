В Азербайджане объем средств, выделяемых на адресную социальную помощь, увеличен в четыре раза
Социальная защита
- 13 января, 2026
- 21:36
Объем адресной государственной социальной помощи вырос с 108 миллионов манатов в 2018 году до 465 миллионов манатов в 2026 году.
Как сообщает Report, об этом в интервью Азербайджанскому телевидению ("AzTV") заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев.
По его словам, средний размер адресной государственной социальной помощи увеличился в 2,4 раза, прожиточный минимум вырос на 73 %: "Также удалось добиться увеличения критерия нуждаемости в 2,3 раза".
