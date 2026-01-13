Azərbaycanda ünvanlı sosial yardıma ayrılan vəsait 4 dəfə artırılıb
Sosial müdafiə
- 13 yanvar, 2026
- 21:23
Ünvanlı dövlət sosial yardımı 2018-ci ildə 108 milyon manatdan 2026-cı ildə 465 milyon manata qədər yüksəlib, bu isə 4,3 dəfə artım deməkdir.
"Report" xəbər verir ki, bunu əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev AzTV-də "Hədəf" verilişində deyib.
Onun sözlərinə görə, ünvanlı dövlət sosial yardımının orta məbləği 2,4 dəfə, yaşayış minimumu 73 faiz artıb: "Ehtiyac meyarının isə 2,3 dəfə artımına nail olunub".
Son xəbərlər
22:05
Starmer Qəzza zolağının idarəetmə şurasına daxil ola bilərDigər ölkələr
21:59
Foto
Yasamal rayonunda avtomobil yanıb, nəqliyyatın hərəkətində sıxlıq yaranıbHadisə
21:52
Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda növbəti 1/4 finalçı müəyyənləşibKomanda
21:48
Dövlət büdcəsində sosial xərclərin çəkisi 41,1 % səviyyəsindədirSosial müdafiə
21:48
Nazir: 2025-ci il Azərbaycanda sosial məsələlər üçün əlamətdar il olubSosial müdafiə
21:42
DSMF-nin son 7 ildə gəlir və xərclərinin statistikası açıqlanıbSosial müdafiə
21:23
Azərbaycanda ünvanlı sosial yardıma ayrılan vəsait 4 dəfə artırılıbSosial müdafiə
21:20
ABŞ bu il "Brent"in qiymət proqnozunu bir barel üçün 55,87 dollara qaldırıbEnergetika
20:54