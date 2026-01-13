İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Sosial müdafiə
    • 13 yanvar, 2026
    • 21:23
    Azərbaycanda ünvanlı sosial yardıma ayrılan vəsait 4 dəfə artırılıb

    Ünvanlı dövlət sosial yardımı 2018-ci ildə 108 milyon manatdan 2026-cı ildə 465 milyon manata qədər yüksəlib, bu isə 4,3 dəfə artım deməkdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev AzTV-də "Hədəf" verilişində deyib.

    Onun sözlərinə görə, ünvanlı dövlət sosial yardımının orta məbləği 2,4 dəfə, yaşayış minimumu 73 faiz artıb: "Ehtiyac meyarının isə 2,3 dəfə artımına nail olunub".

    Ünvanlı sosial yardım Anar Əliyev ƏƏSMN
    В Азербайджане объем средств, выделяемых на адресную социальную помощь, увеличен в четыре раза

