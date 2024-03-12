В Азербайджане могут запретить родственные браки

Ведутся обсуждения о внесении изменений в законодательство в целях запрета на заключение в Азербайджане браков между родственниками второй и третьей степени.

Ведутся обсуждения о внесении изменений в законодательство в целях запрета на заключение в Азербайджане браков между родственниками второй и третьей степени.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий сектором развития законодательства отдела законодательства и правовой политики Администрации президента Рустам Гасымов на общественных обсуждениях на тему родственных браков.

По его словам, речь идет о возможности запрещения браков между двоюродными братьями и сестрами.

"В таких браках чаще рождаются дети с проблемами со здоровьем. Эти браки негативно влияют на наш генофонд и наше будущее. Вопрос очень серьезный, и государству важно принять меры", - сказал Гасымов.