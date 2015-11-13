ВОЗ: В Азербайджане материнская смертность сократилась на 60%

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджне за последние 25 лет материнская смертность сократилась на 60 процентов.

Как передает Report, об этом говорится в новом докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), подготовленном в сотрудничестве с Всемирным банком и Фондом ООН по народонаселению.

Согласно данным доклада, этот показатель в России на 60 процентов, на Украине – на 47 процентов, в Казахстане – на 84,6 процента, в Беларуси на 88 процентов, в Таджикистане – на 70 процентов, в Узбекистане на 33,3 процента, в Туркменистане - на 48,8 процента.

В целом, на период с 1990 года по 2015 год материнская смертность в мире снизилась на 44 процента. Однако ежедневно около 800 женщин все еще умирают по причинам, связанным с беременностью и родами. 99% всех случаев материнской смерти приходятся на развивающиеся страны.

В докладе говорится, что только девяти странам с самыми высокими показателями материнской смертности в 1990 году, таким как Бутан, Камбоджа, Кабо-Верде, Иран, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Мальдивы, Монголия, Руанда и Тимор-Лешти удалось достичь одной из Целей развития тысячелетии - к 2015 году сократить показатели материнской смертности на 75%.