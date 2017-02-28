Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане базовая часть трудовых пенсий ликвидируется.

Как сообщает Report, вопрос отразился в проекте изменений в закон "О трудовых пенсиях".

Вместо этого сумма минимальной пенсии будет установлена в размере 110 манатов.

Компенсацию гражданам, вышедшим на пенсию до 1 января 1992 года, будет выплачивать государство. А компенсацию гражданам, вышедшим на пенсию до 2006 года, обеспечит министерство труда и социальной защиты населения. С 2006 года данная сумма будет свободно накапливаться и начисляться.