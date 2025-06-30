В Азербайджане к 2026 году появятся 5 новых центров соцобслуживания

В Азербайджане до конца текущего года планируется открыть 5 новых центров социального обслуживания.

В Азербайджане до конца текущего года планируется открыть 5 новых центров социального обслуживания.

Как передает Report, об этом заявил председатель правления Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Вугар Бехбудов на пресс-конференции, посвященной 5-летию Агентства.

Он отметил, что с открытием новых объектов общее количество таких центров в стране достигнет 10.

"Одним из главных приоритетов Агентства является расширение сети социальных услуг. В рамках социальных заказов также планируется с 30 до 45 увеличить число центров социальной реабилитации для детей с установленной инвалидностью и центров дневного ухода", - подчеркнул председатель Агентства.