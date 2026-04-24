В Азербайджане изменен порядок ведения реестра лиц с инвалидностью
Социальная защита
- 24 апреля, 2026
- 17:06
В Азербайджане внесены изменения в порядок ведения реестра лиц с инвалидностью.
Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно внесенным изменениям, из списка сведений, которые передаются в Реестр и из него в иные государственные информационные ресурсы и системы через Электронную Правительственную Информационную Систему, исключена трудовая гарантия.
