    В Азербайджане изменен порядок ведения реестра лиц с инвалидностью

    В Азербайджане изменен порядок ведения реестра лиц с инвалидностью

    В Азербайджане внесены изменения в порядок ведения реестра лиц с инвалидностью.

    Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

    Согласно внесенным изменениям, из списка сведений, которые передаются в Реестр и из него в иные государственные информационные ресурсы и системы через Электронную Правительственную Информационную Систему, исключена трудовая гарантия.

    Əmək zəmanəti tələbi əlilliyi olan şəxslərin reyestrindən çıxarılıb

