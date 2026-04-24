    Əmək zəmanəti tələbi əlilliyi olan şəxslərin reyestrindən çıxarılıb

    Sosial müdafiə
    • 24 aprel, 2026
    • 16:40
    Əmək zəmanəti tələbi əlilliyi olan şəxslərin reyestrindən çıxarılıb

    Əlilliyi olan şəxslərin reyestrinin aparılması qaydasında dəyişiklik edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

    Belə ki, reyestrə, habelə Reyestrdən Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi vasitəsilə digər dövlət informasiya ehtiyatlarına və sistemlərinə ötürülən məlumatlar sırasından əmək zəmanəti çıxarılıb.

    Baş nazir Əli Əsədov Əlilliyi olan şəxslər əmək zəmanəti
    В Азербайджане изменен порядок ведения реестра лиц с инвалидностью

