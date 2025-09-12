В Азербайджане число браков выросло, разводов - сократилось

Районными (городскими) отделами регистрации Министерства юстиции за январь-июль текущего года зарегистрировано 27 509 браков и 12 146 разводов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Отмечается, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года число браков увеличилось с 4,5 до 4,6 на 1 тыс. человек, тогда как число разводов снизилось с 2,1 до 2 на 1 тыс. человек.