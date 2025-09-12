Azərbaycanda nikahlar artıb, boşanmalar azalıb
Sosial müdafiə
- 12 sentyabr, 2025
- 10:43
Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələri tərəfindən cari ilin yanvar-iyul aylarında 27 min 509 nikah və 12 min 146 boşanma halları qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər min nəfərinə nikahların sayı 4,5-dən 4,6-ya qədər artıb, boşanmaların sayı isə 2,1-dən 2-yə düşüb.
Son xəbərlər
11:13
Bakı metropolitenində interval 1 dəqiqə 45 saniyəyə endirilibDigər
11:12
Bakıda güclü külək ağacın budağını sındıraraq yola aşırıbHadisə
11:11
Tehranda bina uçub, bir fəhlə ölüb, ikisi yaralanıbRegion
11:11
ASCO-nun "Mahmud Rəhimov" gəmisinin təmirdən sonra ilk səfəri Aktau limanına olubİnfrastruktur
11:06
Serdar Kılıç Ermənistana səfər edibDigər ölkələr
11:05
Nazir müşaviri: Dinlənilən hər 10 dərsdən 7-də tədrisin keyfiyyəti aşağı olubElm və təhsil
11:05
Bu il Azərbaycanda əmtəəlik qaz hasilatı 3 %-ə yaxın artıbEnergetika
11:01
Aİ Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketini təqdim edəcəkDigər ölkələr
11:01