В Азербайджане 15 тыс. семей примут участие в программе самозанятости

В следующем году 15 тысяч семей в Азербайджане примут участие в программе самозанятости.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на совместном заседании комитетов парламента по экономической политике, промышленности и предпринимательству, а также по труду и социальной политике.

По словам министра, из общего числа участников 8 тысяч семей будут вовлечены в проект за счет средств Фонда обязательного страхования, а 7 тысяч - в рамках проекта Всемирного банка.

Министр также сообщил, что в 2026 году планируется охватить около 17 500 человек программами профессиональной подготовки и дополнительного образования для безработных и ищущих работу граждан.

Кроме того, в следующем году предусмотрена разработка 100 новых профессиональных и квалификационных стандартов, а также обновление 135 существующих.