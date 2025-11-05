Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В Азербайджане 15 тыс. семей примут участие в программе самозанятости

    Социальная защита
    • 05 ноября, 2025
    • 11:56
    В Азербайджане 15 тыс. семей примут участие в программе самозанятости

    В следующем году 15 тысяч семей в Азербайджане примут участие в программе самозанятости.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на совместном заседании комитетов парламента по экономической политике, промышленности и предпринимательству, а также по труду и социальной политике.

    По словам министра, из общего числа участников 8 тысяч семей будут вовлечены в проект за счет средств Фонда обязательного страхования, а 7 тысяч - в рамках проекта Всемирного банка.

    Министр также сообщил, что в 2026 году планируется охватить около 17 500 человек программами профессиональной подготовки и дополнительного образования для безработных и ищущих работу граждан.

    Кроме того, в следующем году предусмотрена разработка 100 новых профессиональных и квалификационных стандартов, а также обновление 135 существующих.

