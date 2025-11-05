İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Növbəti il 15 min ailənin özünüməşğulluq proqramına cəlb edilməsi nəzərdə tutulur

    Sosial müdafiə
    • 05 noyabr, 2025
    • 11:38
    Növbəti il 15 min ailənin özünüməşğulluq proqramına cəlb edilməsi nəzərdə tutulur
    Anar Əliyev

    Növbəti ildə İcbari Sığorta Fondunun vəsaiti hesabına 8 min, Dünya Bankı layihəsi çərçivəsində isə 7 min nəfər olmaqla ümumilikdə 15 min ailənin özünüməşğulluq proqramına cəlb edilməsi nəzərdə tutulur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev bu gün Milli Məclisinin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq, eləcə də Əmək və sosial siyasətin komitələrinin birgə iclasında bildirib.

    O qeyd edib ki, bu çərçivədə vətəndaşlara təqdim edilən zərflərdə çeşid müxtəlifliyinin artırılması məqsədilə yeni zərfin tətbiqinə başlanılacaq:

    "2026-cı ildə işsiz və işaxtaran şəxslərin peşə hazırlığı və əlavə təhsil imkanlarının genişləndirilməsi məqsədilə 17 min 500-ə yaxın müdavimin bu prosesə cəlb olunması istiqamətində müvafiq işlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Təlim prosesinin Dövlət Məşğulluq Agentliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən peşə hazırlığı mərkəzləri, eləcə də özəl tədris müəssisələri tərəfindən reallaşdırılması planlaşdırılır".

    Nazir qeyd edib ki, gələn il 100 yeni peşə və kvalifikasiya standartlarının hazırlanması və 135 peşə və kvalifikasiya standartlarının yenilənməsi həyata keçiriləcək.

    Son xəbərlər

    11:45
    Foto

    Baş prokurorun iştirakı ilə Zəngilanda ağacəkmə aksiyası keçirilib

    Daxili siyasət
    11:45

    Yeniyetmə cüdoçular arasında Qərb bölgəsi üzrə region birincilikləri keçiriləcək

    Fərdi
    11:43

    Nazir: Gələn il imtiyazlı şəxslərin mənzillə təminatına 50 milyon manat xərclənəcək

    Sosial müdafiə
    11:41

    Avropa Voleybol Konfederasiyası azərbaycanlı hakimə etimad göstərib

    Komanda
    11:39
    Foto

    Dövlət Agentliyi tələbələrin köçürülməsi ilə bağlı yayılan məlumatlara aydınlıq gətirib

    Elm və təhsil
    11:38

    "Xəzər-Qara dəniz-Avropa Yaşıl Enerji Dəhlizi"nin Faza 1 və Faza 2 layihələri TYNDP 2026 portfelinə daxil edilib

    Energetika
    11:38

    Növbəti il 15 min ailənin özünüməşğulluq proqramına cəlb edilməsi nəzərdə tutulur

    Sosial müdafiə
    11:37

    Xəzər dənizində zəlzələ olub

    Hadisə
    11:36
    Foto

    Baş Prokurorluq Zəngilanda Zəfərin beş illiyinə həsr olunan konfrans keçirib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti