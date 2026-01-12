В Азербайджане в 2025 году статус инвалида получили более 54 тыс. человек
Социальная защита
- 12 января, 2026
- 11:07
В Азербайджане в 2025 году 54,5 тыс. человек получили статус инвалида.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.
При этом 25,3 тыс. человек получили этот статус впервые, а 29,2 тыс. человек - прошли переосвидетельствование.
Последние новости
11:37
Мохаммад Бана назначен главным тренером сборной Азербайджана по греко-римской борьбеИндивидуальные
11:27
Мелони: Венесуэла освободила двух итальянских заключенныхДругие страны
11:18
Дистрибьютор BP втрое сократил уставный капиталФинансы
11:07
В Азербайджане в 2025 году статус инвалида получили более 54 тыс. человекСоциальная защита
11:06
На Филиппинах из-за схода оползня на свалке погибли восемь человекДругие страны
11:05
Фото
Крановое судно "Ширван" прошло капитальный ремонтИнфраструктура
11:02
В одном из магазинов Баку обнаружено тело 62-летнего мужчиныПроисшествия
11:00
Стоимость золота и серебра обновили исторический максимум - ОБНОВЛЕНОФинансы
10:51