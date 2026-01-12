Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Азербайджане в 2025 году статус инвалида получили более 54 тыс. человек

    Социальная защита
    • 12 января, 2026
    • 11:07
    В Азербайджане в 2025 году статус инвалида получили более 54 тыс. человек

    В Азербайджане в 2025 году 54,5 тыс. человек получили статус инвалида.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

    При этом 25,3 тыс. человек получили этот статус впервые, а 29,2 тыс. человек - прошли переосвидетельствование.

    инвалидность Минтруда социальная помощь
    Ötən il 54 mindən çox şəxsə əlillik təyin olunub

    Последние новости

    11:37

    Мохаммад Бана назначен главным тренером сборной Азербайджана по греко-римской борьбе

    Индивидуальные
    11:27

    Мелони: Венесуэла освободила двух итальянских заключенных

    Другие страны
    11:18

    Дистрибьютор BP втрое сократил уставный капитал

    Финансы
    11:07

    В Азербайджане в 2025 году статус инвалида получили более 54 тыс. человек

    Социальная защита
    11:06

    На Филиппинах из-за схода оползня на свалке погибли восемь человек

    Другие страны
    11:05
    Фото

    Крановое судно "Ширван" прошло капитальный ремонт

    Инфраструктура
    11:02

    В одном из магазинов Баку обнаружено тело 62-летнего мужчины

    Происшествия
    11:00

    Стоимость золота и серебра обновили исторический максимум - ОБНОВЛЕНО

    Финансы
    10:51

    В Баку 71-летняя женщина стала жертвой угарного газа

    Происшествия
    Лента новостей