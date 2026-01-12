В Азербайджане в 2025 году статус инвалида получили более 54 тыс. человек

В Азербайджане в 2025 году 54,5 тыс. человек получили статус инвалида.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

При этом 25,3 тыс. человек получили этот статус впервые, а 29,2 тыс. человек - прошли переосвидетельствование.